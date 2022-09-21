Минцифры заявило, что в рамках мобилизации повестки не будут рассылать через «Госуслуги». В соцсетях уже появились сообщения об этом
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявило, что в рамках объявленной 21 сентября мобилизации не будут рассылаться повестки через портал «Госуслуги».
«Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — сказано в пресс-релизе.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что россияне начали получать повестки через «Госуслуги». Распространяются в том числе скриншоты почтовых ящиков на портале; их подлинность не подтверждена.
Пользователи также говорят, что не могут отключить функцию получения электронных писем от госорганов (это предлагалось делать, чтобы не получать повестки через «Госуслуги»).