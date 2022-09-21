Госдума призвала мировых политиков осудить США, НАТО и Киев, «угрожающих миру в Европе»

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Депутаты Госдумы РФ приняли обращение к Генеральной ассамблее ООН, Европарламенту и парламентам стран мира об «угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины».

В тексте документа, принятого единогласно, говорится следующее:

Силы, совершившие государственный переворот на Украине в 2014 году, окончательно отказались от мирного разрешения внутриукраинского конфликта. Депутаты ГД с сожалением констатируют, что усилия России, в течение восьми лет противостоящей геноциду населения Донбасса, оказались безрезультатными.

Депутаты ГД обращаются к Генеральной ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному военному противостоянию, способному унести тысячи жизней мирного населения, ставящего под угрозу мир и безопасность народов Европы.

В заявлении также осуждаются «безответственные действия стран НАТО», отправляющих в Украину летальное оружие и иностранных наемников, что «не оставляет населению ряда регионов Украины другой возможности кроме обращения к России с просьбой о защите и помощи».

Обращение Госдумы принято на фоне объявленной Владимиром Путиным с 21 сентября мобилизации в России. Минобороны РФ намерено призвать на войну в Украину 300 тысяч резервистов.

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Мобилизация. Главное В армию обещают призвать 300 тысяч человек. Резервистам могут закрыть выезд из России

Подробнее о мобилизации

Мобилизация. Главное В армию обещают призвать 300 тысяч человек. Резервистам могут закрыть выезд из России