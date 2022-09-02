«Единая Россия» сократила базу своих сторонников на 15 миллионов человек
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«Единая Россия» завершила чистку мобилизационной базы своих сторонников, объявленную в рамках подготовки к президентским выборам 2024 года. По итогам из базы исключили около 15 миллионов человек, пишет РБК со ссылкой на источники в партии.
Как ранее сообщал «Коммерсант», в феврале 2022 года в базе «Единой России» насчитывалось 25 миллионов человек, но, как показал внутренний аудит, по-настоящему лояльными власти из них были лишь около 40%.
Собеседник РБК заявил, что во время чистки базы число содержавшихся в ней сторонников падало с 25 миллионов до порядка 10 миллионов человек. Таким образом, список сократился в 2,5 раза.
Из базы удаляли всех, «в чьих данных были хоть какие-то сомнения, — номер телефона, дата рождения и так далее», рассказал один из источников издания. Также с помощью специальной программы, анализировавшей соцсети, отсеяли тех, кто ставил лайки, например, постам Алексея Навального.
Теперь «Единая Россия» занимается обратным наращиванием числа сторонников, по планам к 2024 году их количество должно достигать 30 миллионов человек.
Источники РБК говорят, что для депутатов всех уровней установлен KPI по привлечению сторонников, который необходимо выполнить до конца 2022 года. Так, депутаты-одномандатники Госдумы обязаны привлечь 1500 новых сторонников (списочники — 500), депутаты заксобраний — 500 сторонников (списочники — 300), а депутаты-одномандатники гордум — 150 сторонников (списочники — 50).