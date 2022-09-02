«Единая Россия» сократила базу своих сторонников на 15 миллионов человек

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«Единая Россия» завершила чистку своих сторонников, объявленную в рамках подготовки к президентским выборам 2024 года. По итогам из базы исключили около 15 миллионов человек, пишет РБК со ссылкой на источники в партии.

Как ранее сообщал «Коммерсант», в феврале 2022 года в базе «Единой России» насчитывалось 25 миллионов человек, но, как показал внутренний аудит, по-настоящему лояльными власти из них были лишь около 40%.

Собеседник РБК заявил, что во время чистки базы число содержавшихся в ней сторонников падало с 25 миллионов до порядка 10 миллионов человек. Таким образом, список сократился в 2,5 раза.

Из базы удаляли всех, «в чьих данных были хоть какие-то сомнения, — номер телефона, дата рождения и так далее», рассказал один из источников издания. Также с помощью специальной программы, анализировавшей соцсети, отсеяли тех, кто ставил лайки, например, постам Алексея Навального.

Теперь «Единая Россия» занимается обратным наращиванием числа сторонников, по планам к 2024 году их количество должно достигать 30 миллионов человек.

Источники РБК говорят, что для депутатов всех уровней установлен по привлечению сторонников, который необходимо выполнить до конца 2022 года. Так, депутаты-одномандатники Госдумы обязаны привлечь 1500 новых сторонников (списочники — 500), депутаты заксобраний — 500 сторонников (списочники — 300), а депутаты-одномандатники гордум — 150 сторонников (списочники — 50).

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