«Единая Россия» начала подготовку к выборам президента с выявления нелояльных сторонников и поиска новых

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«Единая Россия» приступила к подготовке к президентским выборам 2024 года. Одной из главных задач партии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и руководству «Единой России», является очистка от нелояльных сторонников и привлечение новых.

По словам собеседников издания, сейчас в базе «Единой России» 25 миллионов человек, но по-настоящему, как показал внутренний аудит, лояльны власти лишь около 40% из них.

«Там есть не то что не наши сторонники, а даже поддерживающие оппозицию», — рассказал один из источников. У попавших в мобилизационную базу, по его словам, проверяли в частности цифровые профили. «Если мы видим, что человек лайкает посты , то это вряд ли наш сторонник».

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У людей, объяснили собеседники издания, могли поменяться политические взгляды, кроме того, в базу могли попасть «сотрудники предприятий, которых мобилизовывали на выборы их начальники».

К президентским выборам мобилизационную базу собираются сначала обновить и почистить, а затем пополнить. По планам, к концу 2023 года в базе должно быть 30 миллионов человек — реальных сторонников партии и Владимира Путина.

Мобилизационную базу, по словам источника издания, близкого к руководству «Единой России», собираются пополнять, в числе прочего, за счет людей, «которых уже затронули партийные проекты». Например, пенсионеров и членов их семей, которым волонтеры «Единой России» помогали во время пандемии.

Выборы президента России планируется провести в марте 2024 года. Точная дата голосования, в соответствии с российским законодательством, будет назначена позднее. Поправки в Конституцию, внесенные в 2020 году, разрешают Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину баллотироваться еще на два президентских срока.

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