В России отменили 27 обязательных требований при техосмотре

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1 сентября в России вступили в силу новые правила техосмотра, согласно которым водители легковых машин больше не должны проводить проверку машин по 27 параметрам, сообщает РБК.

Число обязательных требований сократили с 82 до 55. В частности, при техосмотре больше не будут проверять:

наличие аптечки и огнетушителя;

наличие дорожного знака «Аварийная остановка»;

каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;

трубопроводы и шланги на наличие коррозии и механических повреждений;

уровень шума выхлопной системы;

работу штатного противоугонного устройства.

В то же время, когда специалисты станут проводить диагностику двигателя, они будут проверять утечку выхлопных газов в обход выпускного коллектора.

С 1 января 2022 года в России отменили обязательный техосмотр для личных автомобилей и мотоциклов. Обязательным техосмотр остался для коммерческого автотранспорта, в том числе такси, и личного транспорта, используемого в служебных целях. Также техосмотр обязателен при постановке на учет автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.