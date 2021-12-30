В России отменили обязательный техосмотр

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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Обязательным техосмотр останется для коммерческого автотранспорта, в том числе такси, и личного транспорта, используемого в служебных целях.

Кроме того, обязательно проходить техосмотр нужно будет при изменении конструкции транспортного средства, а также при продаже и постановке на учет автомобилей и мотоциклов старше четырех лет.

При этом любой владелец автомобиля или мотоцикла сможет пройти техосмотр добровольно.

После вступления закона в силу техосмотр перестанет быть обязательным для 50 миллионов транспортных средств в России.

Отменить обязательный техосмотр в июне 2021 года предложило МВД. Госдума приняла соответствующий закон в конце декабря.

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