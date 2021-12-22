Госдума отменила обязательный техосмотр

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Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

Отныне обязательным техосмотр останется только для транспортных средств старше четырех лет в случае их постановки на учет, смены владельца, изменении конструкции или замены основных агрегатов.

Для коммерческого автотранспорта, в том числе такси, техосмотр останется обязательным.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года.

Отменить обязательный техосмотр в начале июня предложило МВД. «Единая Россия» внесла законопроект за три дня до выборов в Госдуму.

Весной 2020 года от техосмотра освободили транспортные средства не старше четырех лет. В июне 2021 года владельцам машин разрешили при оформлении полиса ОСАГО не предоставлять диагностическую карту, выдаваемую по результатам техосмотра.

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