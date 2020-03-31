В России автомобили освободили от техосмотра в первые четыре года после выпуска
Депутаты Госдумы утвердили новые сроки проведения технического осмотра транспортных средств. Это следует из текста принятого закона, разрешающего правительству вводить режим ЧС по всей России.
От техосмотра освободили транспортные средства, с выпуска которых прошло до четырех лет. Сейчас закон освобождает автомобили от техосмотра в первые три года после выпуска.
Поправки разрешают проводить каждые 24 месяца техосмотр ряда транспортных средств, выпущенных от четырех до десяти лет назад. Это затрагивает легковые автомобили, грузовики с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, прицепы, полуприцепы и мототранспортные средства. Если с года выпуска прошло больше десяти лет, техосмотр нужно проводить раз в год.
Ежегодно техосмотр должны проходить некоторые транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более пяти лет: это легковые такси, автобусы, грузовые автомобили, предназначенные для перевозки более восьми пассажиров, грузовики массой более 3,5 тонны, автомобили со спецсигналами, учебные машины. Если с выпуска этих транспортных средств прошло больше пяти лет, техосмотр нужно проводить раз в полгода.
Также принятые поправки переносят на март 2021 года момент вступления в силу закона о фотофиксации техосмотра.