Энергодар подвергся обстрелу. Россия утверждает, что украинские «диверсанты» пытались захватить Запорожскую АЭС

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Подконтрольные России власти Энергодара в Запорожской области утверждают, что утром 1 сентября город подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны Украины, сообщает «Интерфакс».

По меньшей мере трое мирных жителей погибли, еще один человек пострадал, сообщили в пресс-службе «временной администрации города». По ее данным, артиллерийские удары пришлись по многоквартирным жилым домам и двум детским садам, где начались пожары.

Также в оккупированном Энергодаре, по заявлению подконтрольных России властей, утром высадилась группа украинского десанта, после чего по ней ударила российская авиация. В Минобороны РФ утверждают, что около 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции.

Украинские власти утверждают, что Россия обстреливает маршрут, по которому миссия МАГАТЭ должна попасть из Запорожья в Энергодар. Как заявил губернатор Запорожской области Александр Старух, «передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Энергодара и Запорожской АЭС, расположенной в городе. 1 сентября в город, как ожидается, прибудет делегация МАГАТЭ, инспекторы проверят АЭС.

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