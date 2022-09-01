Украина конфисковала активы основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова

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Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество председателя совета директоров корпорации АФК «Система» Владимира Евтушенкова, сообщает ТАСС.

«Первого сентября 2022 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда полностью удовлетворила исковые требования Минюста и приняла решение взыскать в доход государства активы российского гражданина, на которого указом президента Украины наложены санкции», — отмечается в сообщении суда.

Украинский Центр противодействия коррупции уточняет, что речь идет о Владимире Евтушенкове и это первое подобное решение в отношении крупных российских бизнесменов. У него конфискованы 17 объектов недвижимости общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, а также доли в пяти украинских предприятиях.

Вынося решение, суд принял во внимание, что подконтрольные Евтушенкову российские компании выпускают дроны и радиолокационные станции, которые используются на войне.

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