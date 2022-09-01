Генштаб ВСУ: Путин приказал захватить Донецкую область к 15 сентября

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Владимир Путин отдал приказ российским войскам выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября. Об этом, как пишет «Украинская правда», на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления. Так, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября.

Для возобновления активного наступления на востоке Украины, по словам Громова, Минобороны РФ продолжает перегруппировку соединений и воинских частей третьего армейского корпуса. Он состоит из добровольческих подразделений, набранных в разных регионах России летом 2022 года.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

Последним крупным успехом российских войск на Донбассе было взятие под контроль агломерации Северодонецк — Лисичанск — Рубежное и территории Луганской области в целом. Это произошло в начале июля.

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