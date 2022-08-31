Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

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С нового учебного года российским школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Об этом объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая 31 августа на IX Общероссийском родительском собрании.

Этот запрет он объяснил новыми санитарными правилами, но подчеркнул, что на переменах школьникам позволят использовать личные телефоны.

В соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, на уроках, использовать не допускается. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий.

Если какие-то чрезвычайные ситуации, то родителям позвонят, скажут. На перемене можно пообщаться со школьниками, но на уроках, в соответствии с новыми правилами использовать мобильный телефон не допускается. Ну кстати, использование мобильных телефонов, вы это прекрасно понимаете, влияет на здоровье детей. Поэтому здесь тоже этот момент нужно учитывать.

Что еще будет в российских школах с нового учебного года

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