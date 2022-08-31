Путин: Михаил Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Михаила Горбачева в связи с его смертью 30 августа. Об этом говорится в телеграмме, направленной родным и близким Горбачева.

Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем.

Особо отмечу и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы.

Еще раз прошу принять искренние слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей вас утратой.

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Последний глава СССР, нобелевский лауреат Михаил Горбачев умер вечером 30 августа. Ему был 91 год. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его женой Раисой Горбачевой. Дата похорон пока неизвестна.

В Кремле заявили, что пока решений о проведении государственных похорон бывшего президента СССР не принималось. Там также не смогли уточнить, будет ли присутствовать на церемонии прощания Путин. «Мы пока не знаем, как это все будет. Процедура будет зависеть от пожеланий родных и близких. Сейчас пока еще нет информации», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.