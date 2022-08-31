ФСБ вынесла студенту предостережение из-за «попытки связаться с СБУ». Он говорит, что звонил в Украину по номеру для помощи мирным жителям

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

ФСБ 31 августа сообщила о вынесении предостережения имеющему доступ к гостайне студенту из Санкт-Петербурга, который якобы пытался установить контакт с украинскими спецслужбами.

По утверждению ФСБ, студент связывался с представителем СБУ для оказания помощи «одному из украинских добровольческих военизированных объединений». Предостережение было вынесено из-за того, что действия студента, по мнению спецслужбы, «создают условия» для совершения им госизмены.

пишет, что в пресс-релизе ФСБ идет речь о студенте Петербургского политехнического университета Петра Великого Игоре Поздякове. По его словам, 3 марта он «импульсивно» позвонил в Украину по номеру для «сбора помощи пострадавшему мирному населению», но не дозвонился. С представителями СБУ он, по собственным словам, на связь не выходил.

Поздяков рассказал, что впервые его вызвали в ФСБ 13 июля — предположительно из-за того, что в начале лета он получил доступ к гостайне. «На меня лежало уже составленное досье, по которому сверялись с информацией, которую я о себе говорил», — цитирует его «Медиазона». 26 августа его снова вызвали в ФСБ и вручили предостережение.

Читайте также

В России еще сильнее ужесточают понятия госизмены и шпионажа. За что еще будут сажать? 16 карточек