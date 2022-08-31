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ФСБ вынесла студенту предостережение из-за «попытки связаться с СБУ». Он говорит, что звонил в Украину по номеру для помощи мирным жителям

Источник: Медиазона

ФСБ 31 августа сообщила о вынесении предостережения имеющему доступ к гостайне студенту из Санкт-Петербурга, который якобы пытался установить контакт с украинскими спецслужбами.

По утверждению ФСБ, студент связывался с представителем СБУ для оказания помощи «одному из украинских добровольческих военизированных объединений». Предостережение было вынесено из-за того, что действия студента, по мнению спецслужбы, «создают условия» для совершения им госизмены.

«Медиазона» пишет, что в пресс-релизе ФСБ идет речь о студенте Петербургского политехнического университета Петра Великого Игоре Поздякове. По его словам, 3 марта он «импульсивно» позвонил в Украину по номеру для «сбора помощи пострадавшему мирному населению», но не дозвонился. С представителями СБУ он, по собственным словам, на связь не выходил.

Поздяков рассказал, что впервые его вызвали в ФСБ 13 июля — предположительно из-за того, что в начале лета он получил доступ к гостайне. «На меня лежало уже составленное досье, по которому сверялись с информацией, которую я о себе говорил», — цитирует его «Медиазона». 26 августа его снова вызвали в ФСБ и вручили предостережение.

Молодой человек добавил, что сотрудники ФСБ «улюлюкали, когда в конце опроса нужно было поставить символ на листке, чтобы туда ничего больше не вписали». «А это же как раз Z. Так что смеялись, говорили: „Вот же, наш ты теперь“», — рассказал он. По его словам, его также просили вслух прочитать статью о госизмене из Уголовного кодекса.

Медиазона
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