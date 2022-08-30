Центр Харькова попал под обстрел. Погибли пять человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В результате обстрела центральных районов Харькова погибли пять человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о четверых погибших и девяти пострадавших в Харькове. Он предупредил о возможности новых обстрелов города и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

По словам Терехова, город обстреляли из артиллерии. По предварительным данным, всего было зафиксировано восемь ударов, в том числе по местам отдыха харьковчан. После обстрела в одном из жилых домов в центре Харькова начался пожар. На месте ударов работают экстренные службы.

Синегубов обвинил в обстреле Харькова российских военных. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Главные события дня

Война Сто восемьдесят восьмой день

Главные события дня

Война Сто восемьдесят восьмой день