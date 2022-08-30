Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому дрону

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Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотному летательному аппарату из боевого оружия. Об этом сообщает газета Taiwan News.

Согласно заявлению министерства обороны Тайваня, 30 августа в воздушное пространство республики вошли три группы «гражданских» беспилотников. Военные выпустили несколько сигнальных ракет, после чего дроны улетели в сторону Китая.

Через некоторое время появился еще один БПЛА, но он, в отличие от предыдущих, не реагировал на предупреждения военных. Тогда они открыли предупредительный огонь из боевого оружия. После этого дрон улетел.

Напряженность между Китаем и Тайванем возросла из-за состоявшегося 2 августа визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью. Назвав визит Пелоси вмешательством в свои внутренние дела, Пекин объявил о масштабных военных учениях у берегов Тайваня.

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