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Тверской районный суд Москвы отправил 72-летнего политика под административный арест на 15 суток, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда.

Гозмана признали виновным в административном правонарушении по статье 13.48 КоАП (отождествление действий СССР и нацистской Германии).

Протокол в отношении политика составили из-за поста 2020 года, в котором Гозман раскритиковал желание российских властей запретить сравнение СССР и нацистской Германии. «Но в данном случае хочу поддержать. Приравнивать их нельзя. Гитлер — абсолютное зло, но Сталин еще хуже», — написал тогда Гозман.

Во время судебного заседания, пишет «Осторожно, новости», Гозман заявил о проблемах со здоровьем, но суд не стал это учитывать.

После российского вторжения в Украину Леонид Гозман уехал из России, но в середине июня вернулся, назвав свое решение «нравственным, а не политическим выбором». В мае его объявили «иностранным агентом».

В июле Леонида Гозмана допросили в Следственном комитете по уголовному делу, которое против политика и его жены возбудили из-за того, что они вовремя не уведомили власти России о двойном гражданстве. В 2018 году они стали гражданами Израиля, но уведомили об этом Россию год спустя — позже, чем требует закон.