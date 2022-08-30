«Газпром» приостановит поставки газа французской компании Engie

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«Газпром» уведомил французскую энергетическую компанию Engie о приостановке поставок газа с 1 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Газпрома».

Российская компания заявила, что не полностью получила от Engie оплату за газ, поставленный в июле. Дальнейшие поставки будут приостановлены до тех пор, пока Engie не оплатит долг, сообщил «Газпром».

Engie заявила, что «приняла ряд мер для значительного снижения любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны «Газпрома».

По словам представителя Engie, сейчас на российский газ приходится лишь 4% импорта компании. До вторжения России в Украину эта доля составляла 17%.

Согласно информации на сайте Engie, компания имеет самую широкую газораспределительную сеть в Европе и является самым крупным поставщиком газа для частных потребителей во Франции.

Engie владеет 9-процентной долей в газопроводе «Северный поток — 1», прокачку газа по которому «Газпром» летом снизил до 20% от плановой мощности. В России это объясняют техническими причинами, в Европе — политическими.

С апреля власти РФ требуют от стран ЕС оплачивать российский газ в рублях. Операторы из Польши, Болгарии, Финляндии и Нидерландов отказались от этих условий, из-за чего поставки им были остановлены.

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