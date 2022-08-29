Зеленский присвоил награды голливудским актерам, приезжавшим в Украину после начала войны

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды известным иностранцам, которые поддержали Украину после начала войны. Об этом заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Владимир Зеленский отметил государственными наградами друзей Украины, которые поддерживают нас с самого начала. Благодарим [бывшего посла США в России] Майкла Макфола, [дизайнера] Демну Гвасалию, [актеров] Шона Пенна, Бена Стиллера, Лива Шрайбера, [актрису] Джессику Честейн и многих других», — написал Ермак в твиттере.

Зеленский присвоил награды всем этим людям указом, который датирован 23 августа. Согласно документу, Макфол, Гвасалия, Пенн, Стиллер и Шрайбер получили орден «За заслуги» третьей степени, а Честейн — орден княгини Ольги третьей степени.

Этим же указом Зеленский также присвоил различные награды госсекретарю США Энтони Блинкену, премьер-министру Италии Марио Драги, главе компании-разработчика бесплиотников «Байрактар» Халука Байрактара и участникам группы Imagine Dragons.

Шон Пенн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер и Джессика Честейн приезжали в Украину после начала войны, а Демна Гвасалия и участники группы Imagine Dragons стали амбассадорами украинской государственной платформы по сбору пожертвований для страны United24.

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