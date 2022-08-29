Суд в Москве дал организатору автопробега «богатых и успешных» 15 суток ареста

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Таганский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста криптоблогеру Алексею Хитрову, который выступил организатором несанкционированного пробега элитных спортивных автомобилей.

Как сообщает ТАСС, Хитрова признали виновным в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП РФ).

Всего по этой статье, как пишет РИА Новости, собираются судить семерых участников автопробега «богатых и успешных», который планировали провести в Москве.

28 августа московские полицейские задержали нескольких владельцев дорогих спорткаров, которые собирались устроить автопробег в районе Москва-Сити. На автомобилях собирались разместить наклейки «Богатые и успешные». Среди задержанных, как отмечает ТАСС, оказались бывший мэр Архангельска Александр Донской и соучредитель международного венчурного фонда Reaction Global Тимур Унароков.