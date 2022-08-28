В Москве сорвали автопробег «богатых и успешных» владельцев спорткаров

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Московская полиция пресекла 28 августа несанкционированный автопробег владельцев дорогих спортивных автомобилей в районе Москва-Сити.

«В полицию поступила информация о намерении группы граждан провести массовое публичное мероприятие, которое не было согласовано с органами власти в установленном законом порядке, — сообщили в МВД. — В результате принятых мер сотрудники столичной полиции не допустили проведения указанного мероприятия, обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы. Правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к установленной законом ответственности».

Источник РИА Новости рассказал, что участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки «Богатые и успешные».

Как пишет Shot, многих участников акции, организатором которой выступил криптоблогер Алексей Хитров, задержали полицейские, а их машины отправили на спецстоянку.