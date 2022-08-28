ВСУ заявили об ударах по российским штабам и складам в Херсонской области

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Украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по трем пунктам управления российской армией в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке, сообщает оперативное командование «Юг».

Кроме того, удары нанесены по складам вооружений в Любимовке и Херсоне. В результате погибли 11 россиян, уничтожены три единицы техники.

Мост и переправа через реку Ингулец в Дарьевке находятся под огневым контролем ВСУ, они разрушены и не функционируют, добавили украинские военные.

Ранее днем 28 августа в соцсетях появлялись свидетельства об ударах в Новой Каховке в районе Каховской ГЭС и приборостроительного завода «Сокол».

Минобороны РФ не комментировало сведения об ударах по оккупированным территориям. Подконтрольные России власти Херсонской области подтвердили удары по Новой Каховке, заявив, что всего было четыре обстрела, в ходе которых по городу выпустили 20 ракет.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

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