ВСУ заявили об ударах по российским штабам и складам в Херсонской области
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Украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по трем пунктам управления российской армией в Херсоне, Дарьевке и Новой Каховке, сообщает оперативное командование «Юг».
Кроме того, удары нанесены по складам вооружений в Любимовке и Херсоне. В результате погибли 11 россиян, уничтожены три единицы техники.
Мост и переправа через реку Ингулец в Дарьевке находятся под огневым контролем ВСУ, они разрушены и не функционируют, добавили украинские военные.
Ранее днем 28 августа в соцсетях появлялись свидетельства об ударах в Новой Каховке в районе Каховской ГЭС и приборостроительного завода «Сокол».
Минобороны РФ не комментировало сведения об ударах по оккупированным территориям. Подконтрольные России власти Херсонской области подтвердили удары по Новой Каховке, заявив, что всего было четыре обстрела, в ходе которых по городу выпустили 20 ракет.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.