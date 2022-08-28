Dell полностью прекратила работу в России

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Американская технологическая корпорация Dell Technologies объявила о полном прекращении работы на российском рынке.

«В середине августа мы закрыли все наши офисы и прекратили все операции в России, — заявил агентству Reuters представитель компании Майк Сиеменас. — Еще в феврале мы приняли решение не продавать и не обслуживать наши продукты в России, Беларуси, а также в Донецкой и Луганской областях Украины, в дополнение к уже находящемуся под эмбарго Крыму».

По сведениям издания CNews, Dell сократила всех сотрудников в российском офисе, выплатив им до восьми окладов при увольнении. В Москве у корпорации был офис продаж, а в Санкт-Петербурге — офис разработок. В первом работали около 50 человек, во втором — около 400 разработчиков.

Dell — один из крупнейших производителей компьютеров в мире и самый крупный поставщик серверов в Россию.

После начала войны России против Украины, по оценке Йельского университета, более тысячи иностранных компаний объявили, что покинут российский рынок или ограничат свою деятельность в РФ.

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