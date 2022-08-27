Зеленский: Украина экспортировала миллион тонн сельскохозяйственной продукции после заключения зерновой сделки

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Украина экспортировала через морские порты миллион тонн сельскохозяйственной продукции после заключения зерновой сделки в конце июля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов — «Черноморского», «Одессы» и «Южного» — экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции. Это победа. <…> Цель — выйти на объем 3 миллиона тонн экспорта морем ежемесячно. И это очень важно для Африки, Азии и Европы.

Согласно заявлению администрации морских портов Украины, за 26 дней работы коридора 44 судна вывезли более миллиона тонн в 15 стран мира.

Украина — один из крупнейших мировых экспортеров зерна — прекратила вывоз продукции по морю после начала российского вторжения. В мире заговорили об опасности глобального продовольственного кризиса. Россия говорила, что Украина заминировала подходы к своим портам и поэтому сама ответственна за срыв экспорта.

В конце июля при посредничестве Турции и ООН было заключено соглашение о возобновлении экспорта из морских портов Украины. Первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа.

В 2021 году Украина экспортировала в среднем 4 миллиона зерна в месяц.

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