В Москве задержали активиста, подозреваемого в добавлении красной краски в фонтан на День независимости Украины

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В Москве активиста Александра Низамова задержали по подозрению в причастности к акции с добавлением красной краски в фонтан. Об этом сообщает со ссылкой на адвоката Елену Шереметьеву.

24 августа — в День независимости Украины, совпавший с шестью месяцами с начала российского вторжения, — в фонтан «Музыка славы» на площади Славы в Кузьминках добавили красную краску.

Уголовное дело возбуждено по статье о вандализме, совершенном группой лиц или по мотивам ненависти или вражды (часть 2 статьи 214 УК РФ), пишет «ОВД-Инфо». Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.

По мнению следствия, авторы акции, «желая противопоставить себя обществу», «обезобразили и осквернили» внешний вид фонтана.

По подсчетам «ОВД-Инфо», в России фигурантами уголовных дел, возбужденных из-за антивоенных акций, стали более 220 человек.

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