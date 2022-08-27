На «Госуслугах» перестали открываться разделы для оформления паспортов

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На портале «Госуслуги» стали недоступны разделы для оформления внутренних паспортов РФ и загранпаспортов. На это вечером 26 августа обратили внимание российские СМИ.

В частности, РБК писал, что при попытке открыть эти разделы во вкладке «Паспорта. Регистрация» появляется сообщение «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже».

Утром 27 августа «Медузе» также не удалось открыть эти разделы.

Обновление. После публикации новости раздел для оформления внутреннего паспорта заработал. Страница, посвященная оформлению загранпаспорта, по-прежнему не открывается.

С чем связаны неполадки, неизвестно. «Госуслуги» и МВД сообщения о них пока не прокомментировали.

Сбой произошел на фоне объявления о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов в российских дипмиссиях за рубежом «в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя».