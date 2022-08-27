Минобороны РФ подтвердило гибель еще одного моряка с крейсера «Москва»
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Минобороны РФ подтвердило гибель старшего мичмана Дмитрия Черемискина, служившего на крейсере «Москва». Об этом сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на жену погибшего Надежду Мерзлякову.
«11 августа на руки отдали свидетельство о смерти», — заявила она.
Ранее он считался пропавшим без вести, следует из сообщения.
После гибели крейсера «Москва» 13 апреля Минобороны заявило, что экипаж был полностью эвакуирован, что противоречило многочисленным сообщениям о пропавших без вести и погибших моряках. Позже ведомство признало гибель старшего мичмана Ивана Вахрушина и заявило о пропаже без вести 27 человек. Летом стало известно, что родственникам пропавших моряков стали выдавать свидетельства о смерти.
По официальной версии Минобороны РФ, флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул после того, как из-за пожара на нем якобы сдетонировал боеприпас. Украинские источники говорили, что корабль потопили украинские военные.