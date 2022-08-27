Боррель: Сербия и Косово договорились о свободном передвижении без выдачи временных удостоверений личности на границе

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Сербия и Косово достигли договоренности о свободном передвижении без выдачи временных удостоверений личности на границе.

Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для людей с косовскими удостоверениями личности, а Косово согласилось не вводить их для обладателей сербских удостоверений. Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией со своими документами.

Боррель поздравил лидеров Сербии и Косово, назвав решение «европейским», но отметил, что необходимо решить другую проблему — о признании автомобильных номеров.

В Сербии подтвердили достижение договоренности, в результате которого «каждый гражданин Сербии, проживающий в , сможет свободно передвигаться с сербским удостоверением личности». Власти Косово к моменту публикации новости не прокомментировали заявление Борреля.

Сербия, не признавая государственности Косово, выдает людям с косовскими удостоверениями личности при въезде временные документы. Власти Косово собирались с 1 августа ввести «зеркальные» меры для людей с сербскими документами, а также ввести замену сербских автомобильных номеров, что стало причиной обострения обстановки в Северном Косово 31 июля. После консультаций с ЕС и США Приштина отложила решение на месяц, то есть до 1 сентября.

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