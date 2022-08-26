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Путин наградил бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бердумухамедов получил орден за «большой вклад в укрепление стратегического партнерства» между двумя странами, подчеркивается в указе.

Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом Туркменистана в 2007 году, после смерти первого главы государства Сапармурата Ниязова. При Бердымухамедове в стране был создан культ его личности, сам он получил официальное прозвище «Аркадаг» («Покровитель»).

Бердымухамедов досрочно покинул пост президента в начале 2022 года, объяснив это тем, что нужно «дать дорогу молодым». Новым президентом страны был избран его сын Сердар Бердымухамедов.

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