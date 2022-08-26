Путин наградил бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бердумухамедов получил орден за «большой вклад в укрепление стратегического партнерства» между двумя странами, подчеркивается в указе.

Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом Туркменистана в 2007 году, после смерти первого главы государства Сапармурата Ниязова. При Бердымухамедове в стране был создан культ его личности, сам он получил официальное прозвище «Аркадаг» («Покровитель»).

Бердымухамедов досрочно покинул пост президента в начале 2022 года, объяснив это тем, что нужно «дать дорогу молодым». Новым президентом страны был избран его сын Сердар Бердымухамедов.