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Полицейского, напавшего на основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, уволили

Источник: Ева Меркачева

Полицейского, совершившего нападение на основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, уволили. Об этом сообщила правозащитница Ева Меркачева.

Как рассказала Меркачева, полицейского зовут Сергей Черниковский; он был майором уголовного розыска в Нижнем Новгороде.

Правозащитница отметила, что сослуживцы «замечали за ним странности» и что полицейский становился агрессивным, когда выпивал. «Очевидно, что полицейский с таким уровнем агрессии, не умеющий себя контролировать, считал злостными врагами правозащитников», — отметила Меркачева.

По данным правозащитницы, в отношении Черниковского возбудили уголовное дело. По какой именно статье УК, она не уточнила.

Нападение на Каляпина было совершено 24 августа. Как рассказал сам правозащитник, они познакомились с Черниковским на дне рождения общего друга. Затем они продолжили застолье у Каляпина — там и произошло нападение. Правозащитника госпитализировали с сотрясением мозга. Как сообщала Baza, полицейский написал на Каляпина заявление о домогательствах.