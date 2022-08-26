Лукашенко заявил, что белорусские самолеты переоборудовали для несения ядерного оружия

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Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова ответить на угрозы со стороны Запада, а белорусские самолеты переоборудовали так, чтобы они могли нести ядерное оружие. Об этом сообщает «Белта».

«Они (страны Запада — прим. „Медуза“) должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» — процитировало его агентство в своем телеграм-канале.

Аналогично слова Лукашенко передали российские агентства. Однако на сайте «Белты» эта же цитата Лукашенко приводится без уточнения, какие именно самолеты типа «Су» переоборудовали.

В свою очередь другое белорусское издание «Зеркало» отмечает, что из приведенной цитаты неясно, что именно, по словам Лукашенко, готово. «Самолеты уже переоборудованы? Их уже оснастили ядерным оружием?» — задают вопросы журналисты издания.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали переоборудование белорусских самолетов 25 июня на встрече в Петербурге. Согласно сообщению Кремля, Лукашенко сказал: «Помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, Су-35, по-моему, которые могут нести ядерные заряды». Владимир Путин в ответ предложил «дооборудовать» в России белорусскую группировку советских штурмовиков Су-25. «25-е самолеты?» — уточнил Лукашенко. На что Путин сказал ему: «Да, ».

При этом через месяц в интервью Agence France-Presse Лукашенко заявил, что «категорический противник ядерного оружия» и «нам (Беларуси) ядерное оружие не надо». «Нам достаточно, что ядерное оружие есть в России. Если надо, Россия по договору будет защищать Беларусь, как свою территорию», — сказал он.

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О ядерном оружии

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