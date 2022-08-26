«Коммерсант»: Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, покупателем может стать дилер «Автодом»

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Компания Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей в подмосковном Есипово. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в автопроме и на рынке недвижимости.

Один из собеседников газеты в автопроме утверждает, что завод выставлен на продажу. По словам другого, сделка Mercedes с одним из российских дилеров уже находится на финальной стадии, но у Mercedes возникли «проблемы с документами».

Источник издания на рынке недвижимости Подмосковья заявил, что на завод среди прочих претендует дилер «Автодом», а в переговорах о продаже участвует Корпорация развития Московской области. Собеседник «Коммерсанта» в авторетейле сообщил, что речь идет о комплексной сделке, в которую включены права дистрибутора марки на российском рынке, и тоже называет основным претендентом «Автодом».

Исполнительный директор аналитического центра «Автостат» Сергей Удалов отмечает, что российская компания, которая купит завод, не сможет использовать его для сборки машин Mercedes, поскольку для этого нужны поставки компонентов от авторизованных производителей. Это невозможно без поддержки штаб-квартиры, а Mercedes, полагает Удалов, не будет брать на себя риски.

Источник «Коммерсанта» в автопроме также отметил, что площадка Mercedes может быть интересна китайским концернам, которые сейчас обсуждают локализацию в России.

В российском офисе Mercedes-Benz газете сообщили, что компания «рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России», но конкретные решения пока не приняты. В «Автодоме» отказались от комментариев.

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Сейчас завод в Есипово принадлежит «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», где 80% у головной Mercedes-Benz AG, еще 20% у совместного предприятия «Даймлер КамАЗ Рус».

В июле источники «Коммерсанта» сообщали, что Mercedes-Benz собирается продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус», а также обсуждает передачу прав дистрибутора. Среди возможных покупателей назывались российские дилеры «Панавто», «Авилон», «Мейджор» и «Автодом».

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