Большой театр отстранил от постановок режиссера Александра Молочникова. Депутаты требовали его увольнения из-за антивоенной позиции

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Руководство Большого театра отстранило режиссера Александра Молочникова от постановки опер «Франческа да Римини» Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Цемлинского, премьеры которых были запланированы в новом сезоне.

Об отстранении в письме депутату Госдумы Дмитрию Кузнецову сообщил гендиректор театра Владимир Урин. Ранее парламентарий от имени созданной «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД) потребовал уволить Молочникова, если тот не поддержит «спецоперацию» в Украине.

«Сообщаем, что ранее запланированное участие Молочникова А. А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в сезоне 2022-2023 годов отменено», — сказано в письме Урина, которое цитирует издание News.ru. Он также добавил, что Молочников «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях с Большим театром России».

Александр Молочников сообщил РБК, что пока не комментирует информацию о своем отстранении. В пресс-службе Большого театра заявили, что 13 сентября представят планы на предстоящий сезон, обновленные с учетом отмены постановок Молочникова.

В «группу по расследованию антироссийской деятельности» в сфере культуры (ГРАД) входят депутаты Госдумы из разных фракций (в основном из «Справедливой России»), сенаторы и деятели культуры. Как сообщала «Парламентская газета», в осеннюю сессию ГРАД планирует разработать поправки в законодательство, чтобы покончить с «бесхребетностью» государства при формировании политики в области культуры.

4 августа члены группы направили несколько запросов руководству Первого канала и Большого театра, а также в Минкультуры, министерство цифрового развития и Минспорта. Среди прочего, парламентарии потребовали, чтобы руководство Первого канала уволило телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, которых в ГРАД посчитали «агентами иностранного влияния».

Иван Ургант в ответ предлагал переименовать парламентское объединение в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества» (ГОВНО), а их гимном сделать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».