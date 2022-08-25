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Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story, запущенный бывшим главой «Яндекс.Новостей» три дня назад

Источник: Роскомнадзор

Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story, созданный бывшим главой проекта «Яндекс.Новости» Львом Гершензоном. Блокировка, согласно информации с сайта ведомства, произведена по требованию Генпрокуратуры.

Гершензон объявил о запуске проекта три дня назад, 22 августа.

Предприниматель в соцсетях назвал блокировку «плановым переходом в следующую стадию» и призвал читать The True Story с помощью VPN, а также подписываться на телеграм-канал проекта.

Лев Гершензон возглавлял сервис «Яндекс.Новости» с 2005 по 2012 год. После вторжения России в Украину он призвал своих бывших коллег по «Яндексу» перестать скрывать сведения о войне. «Сегодня шестой день, когда на главной странице Яндекса минимум 30 миллионов российских пользователей видят, что никакой войны нет», — писал он.

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