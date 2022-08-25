Разведка Великобритании заявила, что Россия держит бронетранспортеры в 60 метрах от реактора Запорожской АЭС

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Военная разведка Великобритании опубликовала спутниковый снимок от 21 августа, на котором, как утверждается, видны три бронетранспортера и два военных грузовика, расположенные примерно в 60 метрах от пятого энергоблока Запорожской АЭС.

UK Ministry of Defence

«Спутниковые снимки, сделанные 21 августа, показали, что Россия сохраняет усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС: бронетранспортеры развернуты примерно в 60 метрах от реактора № 5. Российские военные, вероятно, пытались скрыть военные машины, припарковав их под трубами и мостками», — говорится в заявлении британской разведки.

О том, что на территории Запорожской АЭС находится военная техника, ранее неоднократно сообщали СМИ и власти Украины. 5 августа написал, что, по данным источников на АЭС, там расположены бронетранспортеры, зенитные установки и техника для радиохимической разведки. 16 августа сотрудник станции сообщил Reuters, что бронетранспортеры направляют свои стволы на вход в АЭС, когда туда заходят рабочие.

18 августа в соцсетях появилось видео, снятое, как утверждалось, в машинном зале АЭС, который связан с ядерным реактором. Американский телеканал CNN подтвердил подлинность ролика.

Российская тяжелая техника на Запорожской АЭС Meduza

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположена в Энергодаре. С марта станцию, как и весь город, контролируют российские войска. С начала августа территория станции подвергается обстрелам. Россия и Украина обвиняют в них друг друга.

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