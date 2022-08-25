Американская Citigroup начала сворачивать бизнес в России

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Американская Citigroup объявила, что в этом квартале начнет сворачивать операции по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов Ситибанка.

«В рамках сворачивания деятельности Citi также продолжит активную продажу некоторых портфелей розничного бизнеса в России», — сообщается на сайте группы.

Сворачивание бизнеса затронет 2300 сотрудников Citi в 15 филиалах в России. Всего в России работает три тысячи сотрудников компании, отмечает Reuters. Также Citi откажется от таких розничных услуг, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц. В группе оценили, что в следующие 18 месяцев потратят на сворачивание бизнеса 170 миллионов долларов.

25 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Citigroup решила закрыть российский Ситибанк из-за того, что переговоры о его продаже зашли в тупик. В Citi подтвердили, что за последние несколько месяцев «рассмотрели большое количество вариантов продажи этих бизнесов в России» и решили, что сворачивание бизнеса «имеет наибольший смысл, учитывая множество факторов, осложняющих ситуацию».

Ситибанк обслуживает в России около 500 тысяч клиентов — физических лиц и около трех тысяч корпоративных клиентов. У Ситибанка, сказано на его сайте, . На конец второго квартала 2022 года Citi оценивала свои активы в России в 8,4 миллиарда долларов (на конец 2021 года — 9,8 миллиарда долларов).

Citi — один из первых международных банков на российском рынке. В 1992 году компания открыла свое представительство в Москве, в 1993-м получила в России банковскую лицензию, а в 2002 году начала работать с физлицами.

В 2021 году Citigroup объявила, что планирует продать собственный российский розничный бизнес. В мае 2022 года газета Financial Times сообщила, что компания рассматривает вариант обмена своих активов на зарубежные активы одной из российских компаний, но продажа предпочтительнее.

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