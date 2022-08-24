В здание администрации Орловской области бросили бутылки с зажигательной смесью

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В здание администрации Орловской области утром 24 августа бросили две бутылки с зажигательной смесью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По словам Клычкова, возгорание удалось оперативно потушить, но один из сотрудников при тушении получил ожоги. Губернатор предположил, что нападавший решил таким образом «отметить день независимости Украины», и пообещал продолжить поддерживать как российских военных, так и беженцев из Донбасса.

Информации о задержании человека, кинувшего бутылки, нет.

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