Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей родителям школьников на оккупированных территориях Украины
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Владимир Путин поручил единовременно выплатить по 10 тысяч рублей семьям детей в возрасте от шести до 18 лет, проживающих в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.
Соответствующее поручение дано правительству РФ в рамках подготовки к учебному году на оккупированных территориях Украины.
Выплату смогут получить один из родителей или законный представитель детей, приступивших к обучению в школах указанных территорий не позднее 15 сентября 2022 года. Все выплаты должны быть проведены до 1 октября.
Летом 2022 года в разных регионах России учителей и студентов педагогических специальностей стали приглашать на работу на оккупированных территориях Украины.