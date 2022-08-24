Минюст причислил участников движения «Граждане СССР» к экстремистам

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство юстиции РФ включило в перечень экстремистских организаций движение «Граждане СССР». Решение о его запрете и ликвидации было принято 16 июня 2022 года Самарским областным судом.

«Граждане СССР» — альтернативное название организации «СССР» («Союз Славянских Сил Руси», «Союз Советских Социалистических Республик»), находящейся в реестре экстремистских с 2019 года по решению Верховного суда Коми. Теперь в список экстремистских внесены и .

«Граждане СССР» отрицают распад Советского Союза, пользуются советскими паспортами, считают нелегитимными нынешние российские власти и отказываются платить налоги, счета ЖКХ и штрафы.

Основателем движения «СССР» считается Сергей Тараскин из Зеленограда, объявлявший себя «временно исполняющим обязанности президента СССР». В мае 2022 года он был осужден Зеленоградским судом Москвы на восемь лет колонии общего режима по статье о создании экстремистской организации.