Десятки жителей Риги пришли с цветами к демонтируемому советскому памятнику Освободителям. Когда запели «Катюшу», полиция начала задержания

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Жители Риги вечером 23 августа пришли в парк Победы, где начался снос советского памятника Освободителям Риги.

Около 50 человек собрались у полицейского ограждения, установленного возле памятника, после того, как днем в соцсетях стали призывать встать на защиту монумента. Часть людей пришла с цветами.

Полиция призвала собравшихся разойтись. Около 22:00, как сообщает Delfi, люди стали петь «Катюшу», после чего полицейские задержали двух человек. Телеграм-канал «Шпроты в изгнании» опубликовал видео, где полицейский задерживает человека, выкручивая ему руку.

Также задержания провели на подходах к ограждению. К 22:30, по данным Delfi, полиция задержала не менее четырех человек, а большая часть людей покинула окрестности памятника. Российский государственный телеканал RT при этом сообщил, что задержаны около 40 человек (другие источники, в том числе латвийские, это не подтверждали).

23 августа в парке Победы начались работы по демонтажу памятника Освободителям Риги. К вечеру рабочие демонтировали все три скульптуры солдат. Работы продолжатся еще несколько дней.

После вторжения России в Украину в странах Балтии активизировалась дискуссия о сносе советских памятников. В мае власти Риги решили демонтировать памятник Освободителям Риги, возле которого традиционно проводили мероприятия в честь Дня Победы.

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