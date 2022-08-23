«Жертвы почти в каждом отделе». В РБК массово сокращают сотрудников и урезают зарплаты

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В РБК сокращают десятки сотрудников, а некоторым снижают зарплаты. Об этом «Медузе» рассказал один из сотрудников издания. Информацию о сокращениях подтвердили еще двое действующих и один бывший сотрудник.

По словам собеседников «Медузы», в частности, уволены заместитель главного редактора РБК Иван Макаров, медиааналитик Артем Контарев и руководитель отдела «Потребрынок» Сергей Соболев.

Несколько сотрудников отдела «Политика и общество» уволились по собственному желанию. В частности, это корреспондент по оборонно-промышленному комплексу Инна Сидоркова. Она подтвердила «Медузе», что решила уйти из РБК. При этом она не стала связывать свой уход с финансовыми причинами или редакционной политикой.

По словам другого источника «Медузы» в редакции, вместе с ней уволились «еще пара человек из отдела».

С начала 2022 года отдел «Политика и общество» в РБК сократился почти вдвое. Помимо Сидорковой в отделе сокращают еще одного корреспондента; кроме того, там «прилично резанули зарплаты нескольким корреспондентам», рассказал «Медузе» один из сотрудников издания. Ранее редакцию по собственному желанию покинула судебный корреспондент Маргарита Алехина. Нового сотрудника на ее место не наняли.

«Еще сократили бильд-редактора, короткого новостника, сотрудника отдела «Звонки» (это подотдел новостников, которые занимаются непосредственно дозвоном спикерам за комментариями). В общем, жертвы почти в каждом отделе. В частности, видеогруппу на сайте РБК сократили вдвое, существенные сокращения в отделе ютьюба, в отделе «Спорт», — рассказал сотрудник РБК.

Говоря о сокращениях зарплат, собеседник «Медузы» сказал: «Боятся, что во второй половине года реклама рухнет и доходов не будет».

Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев в разговоре с «Медузой» подтвердил факт сокращений: «Программа оптимизации в РБК в целом по холдингу затронула около 50 сотрудников, это меньше 5% штатной численности. А в подразделениях объединенной редакции — от отраслевых отделов до редакционной аналитики — это шесть человек. Каждый вел свое направление и делал это профессионально».

По словам Канаева, оптимизация в РБК «связана с состоянием медиарынка».

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