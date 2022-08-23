«Яндекс» и VK договорились об обмене сервисов «Новости» и «Дзен» на Delivery Club. После сделки «Яндекс» сменит адрес главной страницы

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Компании «Яндекс» и VK заключили соглашение по обмену агрегатора «Новости» и платформы Дзен» на сервис доставки еды Delivery Club. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компаний.

Как пояснили агентству в «Яндексе», сделка будет безденежной. Компании подписали соответствующее соглашение 22 августа. Ожидается, что сделку закроют до конца 2022 года, после того как соглашение одобрит Федеральная антимонопольная служба.

После закрытия сделки «Яндекс» сменит главную страницу своего сайта. Вместо yandex.ru «основной точкой входа» в поиск, почту и другие сервисы компании станет ya.ru.

В «Яндексе» пообещали продолжить развивать бренд Delivery Club. После закрытия сделки сервис перейдет на единую технологическую платформу с «Яндекс. Едой», а курьеры Delivery Club получат доступ к платформе «Яндекс.Про».

В свою очередь VK, пишет РБК, после закрытия сделки получит права на технологии и товарные знаки сервисов «Дзен» и «Новости». Агрегатор новостей разместят на странице платформы «Дзен».

Такой обмен стал возможен после того, как VK договорился со «Сбером» о завершении партнерства в сфере транспорта и фудтеха в рамках холдинга «О2О». Компании договорились, что VK выходит из холдинга, получив сервис Delivery Club. Накануне об этом сообщали источники The Bell. 23 августа компании подтвердили информацию об этом официально.

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