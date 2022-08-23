В соцсетях опубликовали видео с врачом из Якутска, которая провела осмотр 10 человек за раз. Больница начала служебную проверку

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В соцсетях появилось видео, как утверждается, из городской больницы № 3 Якутска, где врач одновременно проводит медосмотр нескольких пациентов. На видео обратили внимание якутские и федеральные издания и телеграм-каналы, в том числе Baza.

На видео попал медицинский кабинет, в котором одновременно находятся 10 человек. Сначала они стоят, вытянув руки в стороны. Затем медик в маске просит их вытянуть руки вперед и указательным пальцем левой руки дотронуться до носа. Ролик заканчивается на просьбе врача закрыть дверь кабинета. В соцсетях утверждают, что прием проводила врач-невролог Марианна Исакова.

«Газета.ру» нашла посетителя больницы, который записал ролик. Его имя не раскрывается. Автор видео рассказал, что запись была сделана в поликлинике при больнице, где, по его словам, «постоянно бардак» и «все врачи высокомерные».

Собеседник издания сообщил, что сопровождал в медучреждении тещу, которая была записана на прием. Медик не приняла их вовремя. Вместо этого, утверждает автор ролика, врач начала без записи «принимать своих земляков». Всего, по его словам, в кабинет зашли 20 человек.

Я смотрю, туда люди заходят и пропадают в кабинете. Дверь открывается, раз заметил, два заметил — они просто так сидят и разговаривают. Вот я и задал вопрос, почему они так делали. Мне ответили, чтобы я закрыл дверь с той стороны и не учил их работать. Меня это задело, поэтому, когда начался этот массовый медосмотр, я решил снять, думал, хоть как-то проучу их.

После того, как на видео обратили внимание СМИ, в больнице объявили, что начали служебное расследование. В сообщении медучреждения отмечается, что ситуация находится на контроле Минздрава Якутии.

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