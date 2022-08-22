В Кемерово заключенные взяли в заложники троих сотрудников СИЗО, в том числе двух женщин. Раньше в изоляторе говорили о пытках

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

21 августа в Кемерово заключенные в СИЗО № 1 взяли в заложники сотрудников изолятора, проводивших проверку камер.

По информации Baza, в заложники попали трое молодых сотрудников СИЗО, в том числе две женщины. Одну из них освободили первой в ходе переговоров; утром 22 августа в региональном управлении ФСИН заявили, что освободили всех заложников.

Согласно сообщению СК, в захвате участвовали восемь человек. Заложники были освобождены в результате «специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах».

Заключенные требовали организовать встречу с представителями прокуратуры и областного ФСИН, писало агентство ТАСС. При этом Следственный комитет утверждает, что требования заключались в предоставлении им «мобильных телефонов, наркотических средств и сигарет».

Что конкретно стало причиной таких действий со стороны арестованных, неизвестно. Как пишет «Тайга.Инфо», в июне сообщалось о массовой голодовке в СИЗО № 1, устроенной после того, как сотрудники изолятора избили заключенных одной из камер, а одного человека, как утверждалось, изнасиловали дубинкой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.