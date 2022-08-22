Украина нанесла удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. По утверждению «новых властей» региона, погибли два человека

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту в частично оккупированной Херсонской области, сообщила представитель оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Украины Наталья Гуменюк.

«Антоновский мост — одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но понимают, что такую ​​сложную конструкцию нельзя залатать ведерком бетона, что она требует существенного ремонта и технологических процессов. Поэтому мы напоминаем о своем дистанционном присутствии», — сказала представитель командования «Юг».

По данным «новых властей» Херсонской области, украинские силы обстреляли мост, когда на нем шел ремонт. Обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил ТАСС со ссылкой на местные власти. По их данным, погибли два человека, участвовавшие в ремонте моста, еще не менее 15 человек пострадали.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Антоновский мост в пригороде Херсона — один из трех мостов через Днепр, расположенных в Херсонской области. В последние недели украинская армия несколько раз обстреливала Антоновский мост из РСЗО HIMARS, чтобы он стал непригоден для снабжения российских войск.

В июле и августе Украина также заявляла, что вывела из строя еще два моста через Днепр — железнодорожный мост, расположенный рядом с Антоновским, а также мост над дамбой в Новой Каховке.

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Хроника войны

Война Сто восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»