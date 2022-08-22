TJournal объявил о закрытии. Его сайт заблокировали после начала войны

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Редакция TJournal, сайт которого был заблокирован с середины марта за освещение войны, объявила о закрытии проекта. Сообщение об этом появилось в соцсетях издания.

Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт. Последний день работы нашего издания — 10 сентября.

Получается, мы уйдем на отметке 11 лет 2 месяцев и 21 дня. Всё это время мы старались быть проводниками в мир интернет-культуры, новых технологий и того, как мир вокруг нас меняется.

Редакция отмечает, что через несколько месяцев после начала войны и блокировки деньги на развитие и поддержку проекта у TJournal закончились. Не помогло даже поэтапное сокращение сотрудников, о котором издание объявило в марте.

Мы всячески пытались сохранить проект и верили, что делаем важное дело на выжженной поляне русскоязычных медиа. Увы.

После закрытия проекта на сайте TJournal техническая инфраструктура, которая составляет основную часть расходов редакции, будет свернута. На сайте останутся заглушка, ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов в формате HTML-страниц.

Редакция предложила пользователям сохранить себе на память свои материалы в оригинальной верстке, вместе с комментариями.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

14 марта Роскомнадзор заблокировал сайт TJournal из-за публикаций о войне в Украине. Основанием для этого стало требование Генпрокуратуры РФ, которая нашла в материалах TJournal «фейки» о действиях российской армии, а также о потерях обеих сторон. После блокировки издание продолжило работу.

С начала войны в Украине в России под предлогом распространения «ложной информации» о действиях российских военных были заблокированы десятки сайтов независимых СМИ.

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Зачем Путин уничтожает независимые СМИ и блокирует фейсбук? В распоряжении «Медузы» оказалась новая методичка властей — теперь для родителей школьников. И вот как в ней отвечают на этот вопрос

Зачем это нужно властям

Зачем Путин уничтожает независимые СМИ и блокирует фейсбук? В распоряжении «Медузы» оказалась новая методичка властей — теперь для родителей школьников. И вот как в ней отвечают на этот вопрос