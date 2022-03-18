TJournal объявил о продолжении работы после блокировки в России. Почти всю редакцию сократят

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Издание TJournal, заблокированное в России с 14 марта, объявило, что продолжит работу.

В заявлении издания говорится, что еще до блокировки редакция и другие отделы в начала марта были вынуждены сократить расходы не менее чем на 50%.

Однако этого оказалось недостаточно для поддержания работы издания в условиях резко сократившейся рекламы. «С конца марта-начала апреля в редакции TJ останутся несколько человек», — заявило издание.

Мы продолжим ежедневно следить за происходящими событиями и сосредоточимся на трех столпах: самые резонансные новости вокруг (включая общественно-политические), интернет-культура и меняющие жизнь технологии.

Встроенные донаты после блокировки TJ был вынужден отключить. Теперь издание работает «над альтернативными вариантами финансовой поддержки в формате единоразовых платежей и подписки».

TJ напоминает, что после блокировки сайта, его можно читать в Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и на «Одноклассниках». Из этого списка в России не заблокированы только телеграм, ВК и «Одноклассники».

Какая именно публикация стала причиной блокировки в TJ до сих пор не знают.

С начала войны в Украине в России под предлогом распространения ложной информации о действиях российских военных были заблокированы десятки сайтов независимых СМИ, включая «Эхо Москвы» и телеканал , которые после этого прекратили работу.

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