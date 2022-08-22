Сервис аудиокниг Storytel прекратит работу в России

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Сервис аудиокниг Storytel окончательно уходит из России. Информацию об этом издание The Blueprint подтвердили в российском офисе компании.

Ранее телеграм-канал «Да сколько можно» опубликовал скриншот из русскоязычного приложения Storytel, где говорится, что приложение перестанет работать с 1 октября.

В начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, Storytel объявил о приостановке работы в РФ, но позднее разрешил действующим российским пользователям продлить подписку.

Storytel — сервис аудио- и электронных книг, созданный в Швеции в 2006 году. Один из крупнейших подобных сервисов в мире. Работает в 26 странах, его библиотека включает в себя более 700 тысяч книг на разных языках. На российский рынок Storytel пришел в 2017 году.

После начала войны в Украине из России ушел ряд крупных зарубежных сервисов, в том числе Airbnb, Paysera, Netflix.

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