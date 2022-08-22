Премьер Финляндии сдала тест на наркотики после утечки видео с вечеринки, где она пела и танцевала. Результат оказался отрицательным

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала тест на наркотики, результат оказался отрицательным. Об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

Отмечается, что Марин сама оплатила проведение исследования.

Сдать тест на наркотики премьера Финляндии призвали после того, как в соцсетях появилось видео с вечеринки, где она пела и танцевала вместе с финскими знаменитостями. СМИ обратили внимание на то, что в одном из роликов могли говорить о наркотиках.

Марин заявила, что во время праздника пила легкие алкогольные напитки, но не употребляла наркотики и не видела, что это делают другие. Она выразила сожаление из-за утечки видео, но заявила, что не считает нужным менять свое поведение, так как занималась «законными вещами».

Подробнее об этих видео

«Танцевала, пела, веселилась — занималась законными вещами». В соцсетях опубликовали видео с вечеринки с участием премьер-министра Финляндии Теперь ее призывают сделать тест на наркотики

Подробнее об этих видео

«Танцевала, пела, веселилась — занималась законными вещами». В соцсетях опубликовали видео с вечеринки с участием премьер-министра Финляндии Теперь ее призывают сделать тест на наркотики