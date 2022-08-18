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Премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции 18 августа 2022 года Matias Honkamaa / Lehtikuva / AFP / Scanpix / LETA

В соцсетях опубликовали видео с вечеринки, где 36-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин поет и танцует с финскими знаменитостями. О роликах вечером 17 августа написали местные газеты Iltalehti и Ilta-Sanomat. Издания сообщают, что в празднике также принимали участие певица Альма, блогер Илона Юликорпи, телеведущие Тинни Викстрем и Каролина Туоминен.

The Telegraph

«Речь идет о личных видео, снятых в частных помещениях. Я сожалею, что они стали достоянием общественности», — заявила Марин на пресс-конференции на следующий день.

По ее словам, вечеринка, попавшая на записи, состоялась несколько недель назад. Премьер-министр знала, что ее снимают, но рассчитывала, что ролики не будут опубликованы. Марин также рассказала, что после встречи с друзьями в частной квартире компания посетила еще два бара в Хельсинки.

СМИ обратили внимание, что в одном из роликов упоминается слово «jauhojengi». Как отмечает YLE, слово «jauho» означает «мука» или «порошок», но в разговорной речи так могут называть наркотики, а слово «jauhojengi» — «мучная банда» — может быть отсылкой к употреблению кокаина. При этом в соцсетях предположили, что в видео речь идет о «jallujengi» или «jallu jenny», которые отсылают к финскому ликеру Jaloviina. Финский премьер заявила, что не знает, к чему относится это слово в ролике.

Марин утверждает, что во время праздника пила легкие алкогольные напитки, но не употребляла наркотики. «Лично я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась — занималась совершенно законными вещами. Я также не видела, чтобы другие это делали (употребляли наркотики)», — заявила глава правительства.

Премьер также не считает, что ей нужно менять свое поведение. «Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста», — добавила она.

Однако после пресс-конференции депутаты парламента призвали Марин сделать тест на наркотики. С таким предложением выступили лидер оппозиционной партии «Истинные финны» Риикка Пурра и депутат от партии «Центр» Микко Кярня.

Глава парламентской группы финской Социал-демократической партии Антти Линдтман заявил, что Марин «несомненно пользуется доверием своей партии», несмотря на слитые ролики. «В конце концов, даже премьер всего лишь человек», — сказал Линдтман.

В ответ Марин сообщила, что готова пройти тест на наркотики, если это необходимо, но не понимает, почему ее к этому призывают. «Я не видела никаких свидетельств того, что их (наркотики) кто-то употреблял… Мне нечего скрывать. Я никогда не принимала наркотики», — сказала она.

Ранее Санна Марин уже попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре 2021 года она отправилась в ночной клуб, оставив дома служебный телефон и пропустив сообщение о том, что ей нужно изолироваться после контакта с заболевшим ковидом.

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